Tuyển Trưởng phòng hành chính Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Equest Education Group
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Equest Education Group

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Equest Education Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 176 Trần Phú,Phước Vĩnh, Huế, Thừa Thiên Huế, TP Huế

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị nhân sự
Tuyển dụng: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tổ chức các cuộc phỏng vấn, đánh giá hồ sơ ứng viên, đề xuất tuyển dụng phù hợp với nhu cầu của trường học.
Đào tạo: Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, nhân viên, tổ chức các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Đánh giá, thăng chức: Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, năng lực của giáo viên, nhân viên, đề xuất việc thăng chức, khen thưởng phù hợp với quy định của nhà trường.
Quản lý lương, thưởng, phúc lợi: Tham gia xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho giáo viên, nhân viên, đảm bảo tính công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật.
Quản lý hồ sơ nhân sự: Theo dõi, quản lý hồ sơ, thông tin cá nhân của giáo viên, nhân viên, cập nhật thông tin kịp thời. 2. Xây dựng và phát triển văn hóa trường học
Xây dựng chiến lược văn hóa: Tham gia xây dựng chiến lược văn hóa trường học, định hình các giá trị cốt lõi, tầm nhìn và sứ mệnh của nhà trường.
Thực hiện các hoạt động văn hóa: Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm tạo môi trường học tập vui tươi, lành mạnh, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sáng tạo.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên: Phối hợp với Ban giám hiệu, các bộ phận liên quan để xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, năng lực chuyên môn cao.
Nâng cao nhận thức về văn hóa trường học: Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về văn hóa trường học, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực.
Xây dựng môi trường học tập tích cực: Xây dựng môi trường học tập, làm việc an toàn, sạch đẹp, giao tiếp văn minh, thân thiện, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau. 3. Phối hợp với các bộ phận
Hỗ trợ Ban giám hiệu trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ chung của nhà trường.
Phối hợp với các bộ phận chuyên môn như Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng, Trung tâm dịch vụ sinh viên, bộ phận tài chính, bộ phận kế toán, các khoa, ngành... để triển khai các hoạt động liên quan đến nhân sự và văn hóa. 4. Các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 30 trở lên đến dưới 50 tuổi;
Cử nhân chuyên ngành Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh.
Có kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng hoặc tương đương từ 3 năm trở lên; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý, đặc biệt quản lý nhân sự tại các trường Cao đẳng, Đại học;
Hiểu biết Luật Lao động, Thuế TNCN, chuyên môn nhân sự và quản trị hành chính;
Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, giao tiếp tốt Tiếng Anh tốt;
Có đủ sức khỏe để công tác;
Có khả năng kế hoạch, sắp xếp công việc và chịu được áp lực công việc;
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, linh hoạt, chủ động trong công việc

Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh;
- Được ký HĐLĐ và đóng BHXH theo quy định
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao.
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi và đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động.
- Được tham gia bồi dưỡng, đào tạo từ các chuyên gia để nâng cao năng lực.
- Được đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Equest Education Group

Equest Education Group

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 60 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

