Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Số 85, đường Thống Nhất, Tân Lập, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Marketing và tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới. Giới thiệu, tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm như kệ siêu thị, nội thất cửa hàng, v.v. Chăm sóc khách hàng cũ để mở rộng mạng lưới trong khu vực. Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hóa hiệu quả bán hàng. Liên tục học hỏi và nâng cao quy trình, kỹ năng bán hàng cá nhân và đội nhóm.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên ngành liên quan, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và kinh doanh là một lợi thế. Đam mê kinh doanh và mong muốn phát triển kiến thức về quản lý kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và thuyết phục hiệu quả. Tư duy linh hoạt, nhạy bén trong việc giải quyết các tình huống thực tế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 - 20tr Thu nhập theo năng lực, bao gồm hoa hồng từ doanh thu. Lương cơ bản + % doanh số Thưởng lễ tết và các dịp khác; phụ cấp ăn trưa, theo quy định công ty. Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định pháp luật. Làm việc giờ hành chính từ 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1h30 từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Maztech

