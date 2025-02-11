Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao Được sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho các khóa học, chương trình đào tạo của công ty

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, trường học, tổ chức giáo dục

Phân tích thị trường giáo dục, đề xuất các sản phẩm đào tạo mới phù hợp với nhu cầu

Lập kế hoạch ngân sách và dự báo doanh thu cho bộ phận kinh doanh

Báo cáo định kỳ về hiệu quả kinh doanh, đề xuất giải pháp cải thiện

Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và mục tiêu phát triển của công ty

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức và hiểu biết về thị trường giáo dục, đào tạo

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và xây dựng đội ngũ tốt

Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc

Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và ra quyết định

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ quản lý bán hàng

Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

