Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho các khóa học, chương trình đào tạo của công ty
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, trường học, tổ chức giáo dục
Phân tích thị trường giáo dục, đề xuất các sản phẩm đào tạo mới phù hợp với nhu cầu
Lập kế hoạch ngân sách và dự báo doanh thu cho bộ phận kinh doanh
Báo cáo định kỳ về hiệu quả kinh doanh, đề xuất giải pháp cải thiện
Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và mục tiêu phát triển của công ty

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức và hiểu biết về thị trường giáo dục, đào tạo
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và xây dựng đội ngũ tốt
Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc
Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và ra quyết định
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ quản lý bán hàng

Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16 tòa Intracom số 33 Cầu Diễn, Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

