Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
- Thái Nguyên: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao Được sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho các khóa học, chương trình đào tạo của công ty
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, trường học, tổ chức giáo dục
Phân tích thị trường giáo dục, đề xuất các sản phẩm đào tạo mới phù hợp với nhu cầu
Lập kế hoạch ngân sách và dự báo doanh thu cho bộ phận kinh doanh
Báo cáo định kỳ về hiệu quả kinh doanh, đề xuất giải pháp cải thiện
Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và mục tiêu phát triển của công ty
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức và hiểu biết về thị trường giáo dục, đào tạo
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và xây dựng đội ngũ tốt
Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc
Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và ra quyết định
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ quản lý bán hàng
Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI