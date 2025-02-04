Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu

Bạn muốn góp sức nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới?

Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu (EuP), chúng tôi không chỉ cung cấp các giải pháp nguyên liệu nhựa tối ưu, mà chúng tôi còn kiến tạo những giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Với khát vọng trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung ứng nhựa nguyên liệu, chúng tôi luôn tìm kiếm những người tài năng, nhiệt huyết để cùng nhau chinh phục những tầm cao mới.

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

để gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

Với sứ mệnh "Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua các giải pháp nguyên liệu tối ưu" và tầm nhìn "Trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung ứng nhựa nguyên liệu", EuP cam kết mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình.

- Làm yêu cầu sản xuất trên phần mềm ERP: điền đầy đủ các thông tin liên quan đến đơn hàng (Tên hàng, mã hàng, số lượng, bao bì, quy cách đóng hàng, shipping mark, ngày cần hàng…) để nhà máy lấy thông tin sản xuất.

- Làm yêu cầu booking trên phần mềm ERP: điền các thông tin cần thiết (cảng đến, số lượng container, ETD…) để team logistic lấy booking.

- Theo dõi tiến độ xuất hàng, lịch tàu, phối hợp với team Kế hoạch đóng hàng để xử lý các vấn đề phát sinh khi đóng hàng.