Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Eup Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Eup Group
- Hà Nội: Toà Office A66, Đường Đức Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu
Bạn muốn góp sức nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới?
Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu (EuP), chúng tôi không chỉ cung cấp các giải pháp nguyên liệu nhựa tối ưu, mà chúng tôi còn kiến tạo những giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Với khát vọng trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung ứng nhựa nguyên liệu, chúng tôi luôn tìm kiếm những người tài năng, nhiệt huyết để cùng nhau chinh phục những tầm cao mới.
Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung
để gia nhập đội ngũ của chúng tôi!
Với sứ mệnh "Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua các giải pháp nguyên liệu tối ưu" và tầm nhìn "Trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung ứng nhựa nguyên liệu", EuP cam kết mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình.
- Làm yêu cầu sản xuất trên phần mềm ERP: điền đầy đủ các thông tin liên quan đến đơn hàng (Tên hàng, mã hàng, số lượng, bao bì, quy cách đóng hàng, shipping mark, ngày cần hàng…) để nhà máy lấy thông tin sản xuất.
- Làm yêu cầu booking trên phần mềm ERP: điền các thông tin cần thiết (cảng đến, số lượng container, ETD…) để team logistic lấy booking.
- Theo dõi tiến độ xuất hàng, lịch tàu, phối hợp với team Kế hoạch đóng hàng để xử lý các vấn đề phát sinh khi đóng hàng.
Với Mức Lương 500 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Eup Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Eup Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI