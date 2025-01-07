Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Mức lương
700 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 122 Phố Định Công, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 700 - 1,000 USD
- Mở rộng thị trường bán bánh kẹo tại thị trường quốc tế sử dụng tiếng Anh
- Chăm sóc khách hàng cũ và đàm phán, phát triển hệ thống khách hàng mới trong khu vực
- Xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng và thị trường
- Tìm hiểu thị trường khu vực, đối thủ cạnh tranh
- Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nữ, ngoại hình ưa nhìn.
1. Học vấn:
- Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh/Tiếng Anh/Kinh tế/Ngoại thương...
2. Độ tuổi: 24-35
3. Kinh nghiệm:
- 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm trong ngành FMCG là một lợi thế
4. Kỹ năng:
- Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết thành thạo
- Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
