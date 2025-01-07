Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

Mức lương 700 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Phố Định Công, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 700 - 1,000 USD

- Mở rộng thị trường bán bánh kẹo tại thị trường quốc tế sử dụng tiếng Anh

- Chăm sóc khách hàng cũ và đàm phán, phát triển hệ thống khách hàng mới trong khu vực

- Xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng và thị trường

- Tìm hiểu thị trường khu vực, đối thủ cạnh tranh

- Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 700 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ, ngoại hình ưa nhìn.

1. Học vấn:

- Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh/Tiếng Anh/Kinh tế/Ngoại thương...

2. Độ tuổi: 24-35

3. Kinh nghiệm:

- 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm trong ngành FMCG là một lợi thế

4. Kỹ năng:

- Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết thành thạo

- Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.