Tuyển Trưởng phòng kinh doanh G-I Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trưởng phòng Kinh doanh có khả năng tổ chức quản lý triển khai kế hoạch kinh doanh giải pháp sản phẩm nội thất của GI Group bao gồm các nhóm sản phẩm và vật liệu nội ngoại thất nhập khẩu và nội địa đa dạng. Nội dung cụ thể công việc như sau:

Trưởng phòng Kinh doanh

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, phân tích đánh giá sản phẩm, đối thủ cạnh tranh cùng xây dựng chiến lược Marketing với ban Giám đốc.

- Xây dựng và Tổ chức triển khai kế hoạch bán hàng, quản lý phát triển kênh bán hàng theo định hướng được giao.

- Xây dựng và tổ chức kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng trong các chiến dịch quảng bá, hoặc dữ liệu thông tin khai thác được.

- Quản trị mục tiêu và chịu trách nhiệm các chỉ số kinh doanh ngành hàng nội ngoại thất được phân công

- Quản trị công cụ và chuẩn bị công cụ bán hàng bao gồm: Catalogue sản phẩm, Website bán hàng, các gian hàng điện tử

- Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng và nhân viên hỗ trợ bán hàng, đào tạo và tuyển dụng nhân viên.

- Trực tiếp tham gia và thúc đẩy bán hàng cùng nhân viên sales ở các dự án và khách hàng quan trọng.

- Theo dõi quản lý quy trình công việc, giám sát quy trình bán hàng và thực hiện và hoàn thành đơn hàng.