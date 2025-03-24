Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế HAT-MED Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế HAT-MED Việt Nam
- Hà Nội: Tòa Osaka Complex, ngõ 48 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
• Tìm kiếm, khai thác nhà cung cấp các dịch vụ vận chuyển, nhà cung cấp sản phẩm cho dự án
• Tiếp nhận đơn hàng, lên đơn đặt hàng với các nhà cung cấp
• Theo dõi tình trạng và giải quyết các vấn đề về hàng hóa cho đến khi hàng nhập kho. Kiểm tra chất lượng hàng về.
• Quản lý và thực hiện thủ tục xin Giấy phép xuất nhập khẩu và các thủ tục liên quan
• Quản lý các chứng từ hàng hóa: CO/CQ, invoice, packing list ….
• Tiến hành mua bảo hiểm hàng hóa (nếu cần)
• Lập chứng từ thanh toán hàng hóa.
• Các công việc liên quan đến thủ tục tạm nhập, tái xuất
• Hỗ trợ bộ phận hồ sơ dự thầu, thủ tục bàn giao, lắp đặt, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng tin học cơ bản.
• Trình độ học vấn/chuyên môn: Đại học/Sau đại học: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan thầu, xuất nhập khẩu, tiếng anh và các ngành liên quan khác.
Tại Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế HAT-MED Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế HAT-MED Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
