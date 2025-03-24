Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư Và Trang Thiết Bị Y Tế HAT-MED Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

• Tìm kiếm, khai thác nhà cung cấp các dịch vụ vận chuyển, nhà cung cấp sản phẩm cho dự án

• Tiếp nhận đơn hàng, lên đơn đặt hàng với các nhà cung cấp

• Theo dõi tình trạng và giải quyết các vấn đề về hàng hóa cho đến khi hàng nhập kho. Kiểm tra chất lượng hàng về.

• Quản lý và thực hiện thủ tục xin Giấy phép xuất nhập khẩu và các thủ tục liên quan

• Quản lý các chứng từ hàng hóa: CO/CQ, invoice, packing list ….

• Tiến hành mua bảo hiểm hàng hóa (nếu cần)

• Lập chứng từ thanh toán hàng hóa.

• Các công việc liên quan đến thủ tục tạm nhập, tái xuất

• Hỗ trợ bộ phận hồ sơ dự thầu, thủ tục bàn giao, lắp đặt, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án