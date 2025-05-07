Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu của công ty.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và hỗ trợ.

Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường.

Trực tiếp tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng quan trọng với khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban liên quan (Marketing, Kỹ thuật, CSKH...) để đảm bảo chất lượng dịch vụ và tiến độ giao hàng.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

Ứng dụng các công cụ AI (như ChatGPT, CRM thông minh, phân tích dữ liệu...) để tối ưu hoạt động bán hàng và ra quyết định nhanh, chính xác hơn.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ tới Ban giám đốc.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm/Quản lý Kinh doanh trong lĩnh vực B2B hoặc công nghệ.

Có khả năng lãnh đạo đội nhóm, thúc đẩy hiệu quả làm việc.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giao tiếp và đàm phán tốt.

Có khả năng tiếp cận và ứng dụng các công cụ AI vào công việc như hỗ trợ ra quyết định, tối ưu nội dung bán hàng, phân tích hành vi khách hàng, v.v.

Am hiểu về thị trường, quy trình bán hàng, có tư duy chiến lược.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng lên tới 25 triệu + % doanh số nhóm kinh doanh.

Thưởng hiệu suất hàng quý/năm, thưởng lễ Tết, sinh nhật.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo, chiến lược kinh doanh và ứng dụng công nghệ mới.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đề cao sáng tạo.

Tham gia hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm cùng công ty.

