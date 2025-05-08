Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V1

- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

(Làm việc cho công ty thành viên - công ty 3M-)

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 30 –35 triệu
- Tổng thu nhập: 35 - 45 triệu (bao gồm: lương cứng + tthưởng % doanh số)
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc Kinh doanh
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,...
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

