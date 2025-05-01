Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng, hoạch định và triển khai các chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với định hướng của THALIC VOICE

Phân tích thị trường, xu hướng ngành và dữ liệu nội bộ để đưa ra các đề xuất chiến lược cụ thể.

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban như Marketing, Đào tạo để đồng bộ chiến lược toàn diện.

Đánh giá hiệu quả các chiến lược đã triển khai, kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

Xây dựng các báo cáo chiến lược định kỳ cho Giám đốc.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự phòng chiến lược kinh doanh.

Chịu trách nhiệm về Doanh số của phòng Kinh doanh.

Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiến lược kinh doanh hoặc quản lý cấp trung trở lên.

Có tư duy Data Analysis. Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo SQL, Power BI hoặc Looker Studio…

Hiểu về Digital Marketing và hành vi người dùng trên các kênh số (Meta Ads, Google Ads, Content, CRM…).

Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và nhạy bén với thị trường.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành Giáo dục, Dịch vụ…

Ưu tiên ứng viên độc thân.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 25-35.000.000 VNĐ

Liên tục có thưởng thành tích với hiệu quả công việc theo tháng, quý, năm…

Tham gia MIỄN PHÍ tất cả các lớp học tại THALIC VOICE.

Lộ trình thăng tiến lên Giám đốc Kinh doanh.

Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13. Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động. Tham gia các hoạt động nội bộ như team building, year end party, sinh nhật…

Môi trường năng động, tích cực. Làm việc tại công ty quy mô công ty trẻ, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới.

Được làm việc cùng BTV, MC của VTV, VTC, VOV, QPVN…

Được đào tạo về các kỹ năng chuyên môn cũng như Kỹ năng mềm liên quan đến Giọng nói, Giao tiếp…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU

