Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUHA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUHA
- Hà Nội: 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển dụng đội nhóm kinh doanh phù hợp với tiêu chí của công ty
Xây dựng các công cụ, tư liệu để phục vụ hoạt động bán hàng cho đội ngũ
Tổ chức đào tạo, phân công công việc cho đội ngũ
Lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động kinh doanh và bán hàng
Phối hơp với các vị trí, phòng ban khác để đạt được mục tiêu chung của công ty
Tiếp nhận nguồn data khách hàng từ công ty
Triển khai các hoạt động bán hàng cùng đội ngũ
Tham mưu, đóng góp chiến lược kinh doanh cùng BLĐ
Chịu trách nhiệm trước BLĐ về mục tiêu và các chi tiêu kinh doanh đề ra
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Định hướng khách hàng, truyền đạt và thông tin tốt.
Có tư duy phân tích thị trường, tầm nhìn bao quát
Có kĩ năng dẫn dắt, đào tạo đội nhóm tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUHA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định, được tháng lương thứ 13
Thưởng lễ tết, cuối năm: Theo kết quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI