Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUHA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng đội nhóm kinh doanh phù hợp với tiêu chí của công ty

Xây dựng các công cụ, tư liệu để phục vụ hoạt động bán hàng cho đội ngũ

Tổ chức đào tạo, phân công công việc cho đội ngũ

Lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động kinh doanh và bán hàng

Phối hơp với các vị trí, phòng ban khác để đạt được mục tiêu chung của công ty

Tiếp nhận nguồn data khách hàng từ công ty

Triển khai các hoạt động bán hàng cùng đội ngũ

Tham mưu, đóng góp chiến lược kinh doanh cùng BLĐ

Chịu trách nhiệm trước BLĐ về mục tiêu và các chi tiêu kinh doanh đề ra

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương hoặc 3 năm trong lĩnh vực thang máy

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Định hướng khách hàng, truyền đạt và thông tin tốt.

Có tư duy phân tích thị trường, tầm nhìn bao quát

Có kĩ năng dẫn dắt, đào tạo đội nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUHA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định, được tháng lương thứ 13

Thưởng lễ tết, cuối năm: Theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUHA

