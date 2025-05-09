Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ANPHACHEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 55 Triệu

Mức lương 35 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK01 - 05 Green Pearl – 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 55 Triệu

Thăm khách hàng & Tăng trưởng doanh số: Lập kế hoạch đi thị trường, thúc đẩy doanh số và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng chiến lược nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu và mở rộng thị phần ngành phụ gia thực phẩm.

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng thông qua nghiên cứu thị trường, mạng lưới kết nối và nguồn khách hàng.

Giám sát: Quản lý Điều phối viên Kinh doanh ngành Thực phẩm, đảm bảo giao tiếp chính xác và tái đơn hàng hiệu quả.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng trọng điểm, cung cấp dịch vụ xuất sắc và hỗ trợ nhanh chóng.

Phối hợp với các phòng ban nội bộ như Kinh doanh nội bộ, Marketing, R&D và CSKH để đồng bộ và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Lập ngân sách và dự báo doanh thu.

Báo cáo: Chuẩn bị báo cáo hàng tuần về doanh số, phản hồi khách hàng và cập nhật thị trường.

Phân tích xu hướng thị trường và hoạt động đối thủ, từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

Chuẩn bị & trình bày đề xuất, tài liệu chào hàng cho khách hàng, làm nổi bật giá trị sản phẩm/dịch vụ.

Quản lý đơn hàng & thanh toán: Xử lý sự cố và hỗ trợ theo dõi công nợ.

Hiệu suất bán hàng: Theo dõi tình hình bán hàng, đề xuất sáng kiến cải thiện hiệu quả, báo cáo hàng tháng cho Quản lý Cấp cao (BM).

Đánh giá nhà cung cấp: Phối hợp bộ phận kỹ thuật đánh giá nhà cung cấp, thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

Tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại trong khu vực và toàn quốc.

Làm việc nhóm: Hợp tác với bộ phận Kỹ thuật & Kinh doanh để chuẩn bị báo giá và theo dõi đơn hàng.

Hỗ trợ sản phẩm: Cập nhật khách hàng về xu hướng, cải tiến và thông tin sản phẩm mới.

Với Mức Lương 35 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, Hóa học, hoặc các ngành liên quan đến kinh doanh.

Từ 5–10 năm kinh nghiệm bán hàng thị trường (outside sales) trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm (thịt, thủy sản, bánh, sữa, gia vị/nước sốt).

Có thành tích đạt/chạm vượt chỉ tiêu doanh số và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững.

Tư duy định hướng khách hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình xuất sắc.

Tự chủ, chủ động, làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm hiệu quả.

Có khả năng tìm kiếm và khai thác khách hàng mới.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, linh hoạt thích nghi với biến động thị trường.

Thành thạo CRM, Microsoft Excel, Word, PowerPoint; sử dụng được Canva là lợi thế.

Ưu tiên: Giao tiếp tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ANPHACHEM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất.

Cơ hội phát triển lên vị trí Giám đốc Kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo và tham gia các hội thảo, triển lãm ngành hàng.

