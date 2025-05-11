Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 Lô 2A Trung Yên 7, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Trưởng phòng kinh doanh

Phụ trách phát triển phòng kinh doanh và hoạt động kinh doanh của công ty.

Xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện, kiểm soát các kế hoạch và có biện pháp thúc đẩy công việc kinh doanh theo tháng/quý/năm.

Phân tích, tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Chịu trách nhiệm xây dựng quy trình, quy định, quy chế các tài liệu liên quan trong hệ thống kinh doanh.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, ghi nhận toàn bộ những ý kiến, khiếu nại của khách hàng.

Theo dõi dòng tiền thu về từ hoạt động kinh doanh. Thu hồi công nợ.

Chịu trách nhiệm trước GĐ về kế hoạch kinh doanh, việc hoàn thành chỉ tiêu công việc, chỉ tiêu doanh số của toàn bộ phận.

Báo cáo tình hình kinh doanh cho GĐ.

Cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, ngoại thương, thương mại điện tử...

Tin học văn phòng và hệ thống phần mềm thành thạo.

Khả năng đàm phán thuyết phục khách hàng tốt.

Khả năng thuyết trình, tổng hợp phân tích thông tin thị trường, doanh nghiệp.

Có hiểu biết về marketing (là lợi thế).

Khả năng làm việc độc lập.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Quyền Lợi

Lương cứng: 15 Triệu – 20 Triệu /tháng + thưởng + hoa hồng đạt KPI (lương cứng thỏa thuận theo kinh nghiệm).

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cơ hội học tập các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực phát triển cá nhân.

Được đóng BHXH.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (du lịch hàng năm, teambuilding,....)

Làm việc tại môi trường mở, môi trường gen Z năng động, trẻ trung, nhiều năng lượng, thân thiện thoải mái. Mọi người giúp đỡ nhau trong công việc.

Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn..

Cách Thức Ứng Tuyển

