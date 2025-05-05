Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NEO TALENT
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia bán hàng như là một nhân viên kinh doanh và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của bản thân
Quản lý phòng kinh doanh theo phân công nhiệm vụ cụ thể của ban giám đốc
Chịu tránh nhiệm chính một số mảng của phòng theo phân công của ban giám đốc công ty tùy vào thế mạnh của bản thân và yêu cầu của công ty (như điều hành,nội địa, khách đoàn, vé máy bay…)
Đào tạo, hướng dẫn nhân sự phòng kinh doanh
Chịu trách nhiệm về hiệu quả của phòng kinh doanh
Giao việc và kiểm tra kết quả định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) cho các thành viên phòng kinh doanh
Bố trí lịch trực trong giờ và ngoài giờ, giám sát quá trình chăm sóc khách hàng của các thành viên phòng kinh doanh và trực tiếp tham gia trực các kênh giao tiếp với khách hàng như: hotline, facebook, zalo, email...
Phối hợp với đội Marketing để thu thập, cập nhật thông tin khách hàng, triển khai các sản phẩm và điều phối các thành viên phòng kinh doanh sử dụng thông tin khách hàng do đội Marketing mang về một cách hiệu quả.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở các hội, nhóm online và các kênh offline
Tìm kiếm khách hàng tổ chức, doanh nghiệp và các khách hàng offline
Nắm rõ nghiệp vụ, sản phẩm, quy trình làm việc để giải đáp, tư vấn, chăm sóc khách hàng nhằm chốt đơn và giữ khách hàng tiềm năng
Tham gia xây dựng mạng lưới nhà cung cấp (combo, phòng khách sạn, resort, du thuyền, xe cộ…) để có nguồn sản phẩm đầu vào đa dạng, luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng
Cập nhật các chương trình mới, giá cả, chính sách khuyến mại của liên minh, đại lý... để phổ biến cho thành viên phòng kinh doanh và tư vấn cho khách hàng.
Đề xuất cho lãnh đạo các sản phẩm mới
Xây dựng sản phẩm chính theo định hướng của công ty
Xây dựng sản phẩm combo theo nhu cầu phát sinh của khách hàng (check phòng khách sạn, vé máy bay, xe di chuyển, nhà hàng, du thuyền….)
Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực du lịch
Có kinh nghiệm làm điều hành tour
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm
Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và thương lượng và chốt đơn tốt.
Kiên nhẫn và khả năng xử lý khi bị từ chối.
Trình bày thông tin sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tiềm năng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Đã có kinh nghiệm làm online là một lợi thế
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành du lịch trở lên.
Trung thực, chính trực, tử tế là điều kiện để bạn có thể hòa nhập với chúng tôi.

Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 12-18 triệu/ tháng (tùy năng lực).
Thưởng doanh số theo chính sách của công ty (tổng thu nhập tương đương 18-25 tháng lương cơ bản/ năm).
Phụ cấp trực ca
Có chính sách đặc biệt nếu có đóng góp tốt cho công ty
Review lương sau 6 tháng
Được đóng BHXH theo qui định.
Lễ, tết được nghỉ theo lịch Nhà nước.
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.
Làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội được làm quen với công việc thực tế; được đào tạo các kỹ năng mềm khác.
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại…
Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 ngách 62 Ngõ Lệnh Cư , Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

