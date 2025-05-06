Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lộc Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lộc Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lộc Tiến
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lộc Tiến

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lộc Tiến

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Cầu Bắc Thăng Long, xã Kim Nỗ, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Lập, trình bày kế hoạch doanh số theo tháng, quý năm; xác định mục tiêu và phân bổ chỉ tiêu cho từng NV.
Quản lý đội ngũ kinh doanh: Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện kỹ năng bán hàng. Giám sát, điều phối và quản lý tiến độ công việc của đội ngũ NVKD.
Phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm, tiếp cận và thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng (cá nhân, doanh nghiệp, nhà thầu, kiến trúc sư)
Chăm sóc khách hàng: Duy trì, chăm sóc và nâng cao sự hài lòng của khách hàng hiện tại.
Xây dựng mối quan hệ đối tác: Kết nối với đối tác chiến lược: kiến trúc sư, nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu...
Giám sát tình hình thị trường: Triển khai thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường để đưa ra đề xuất, kiến nghị về chính sách bán hàng, chiến lược tiếp cận khách hàng và cơ chế kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại.
Phối hợp liên quan phòng ban: Làm việc với các bộ phận thiết kế, sản xuất, marketing để đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu khách hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh: Lập báo cáo doanh số, phân tích lý do đạt/chưa đạt mục tiêu, đề xuất giải pháp cải thiện.
Xử lý các vấn đề phát sinh: Xử lý khiếu nại khách hàng, giải quyết vấn đề nội bộ phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lộc Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (lương cứng + hoa hồng doanh số + thưởng KPIs).
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi: Ký HĐLĐ chính thức sau khi kết thúc thử việc và đạt yêu cầu tham gia BHXH+BHYT+BHTN theo quy định của pháp luật, được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Các phúc lợi khác: Chế độ nghỉ mát hàng năm, thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng hiệu quả công việc, thành tích cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lộc Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lộc Tiến

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lộc Tiến

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Cầu Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

