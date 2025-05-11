Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỀN LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa OCD Plaza, 29 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Tham mưu trực tiếp cho Ban giám đốc về chiến lược và kế hoạch bán hàng của phòng kinh doanh.

Tham mưu trực tiếp cho Ban giám đốc về chiến lược và kế hoạch bán hàng của phòng kinh doanh.

Xây dựng các chiến lược và kế hoạch kinh doanh thích hợp, đảm bảo tính nhất quán với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

Quản lý và điều hành hoạt động của phòng kinh doanh. Tổ chức và thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên phòng.

Giám sát tất cả các hoạt động vận hành và kinh doanh, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh, phù hợp với chiến lược và sứ mệnh chung

Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh bằng việc dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

Quyết định phân chia hạn mức bán hàng cho các kênh bán hàng chính: kênh đại lý, kênh đối tác ngoại giao, bán lẻ..

Tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing, kế hoạch bán hàng, theo dõi kết quả thực hiện và báo cáo CT HĐQT( TGĐ) hàng tháng.

Thiết lập các kênh bán hàng mới theo định hướng kinh doanh của công ty.

Tài chính: Lập ngân sách bán hàng, lập kế hoạch và các biện pháp để kiêm soát chi phí, Phân tích chi phí.

Tốt nghiệp đại học trở lên

Tốt nghiệp đại học trở lên

Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 5 năm trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực BĐS.

Sử dụng thành thạo vi tính.

Khả năng thiết lập chiến lược, mục tiêu.

Có kiến thức chuyên sâu về thị trường

Thành thạo kĩ năng giao tiếp và đàm phán

Thành thạo kĩ năng tạo dựng và duy trì mối quan hệ

Thành thạo kĩ năng quản lí thời gian và lên kế hoạch

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỀN LƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như : BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Đề xuất tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỀN LƯƠNG

