Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Draho Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Công ty TNHH Draho Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty TNHH Draho Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Draho Việt Nam

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.
Phát triển mảng sản phẩm mới.
Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt và lâu dài
Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt Sales
Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra cas dự báo trước ban quản trị
Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ, tuổi: 26 – 35 tuổi
Chuyên ngành: Không yêu cầu
Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 01 năm
Kiến thức: Có kiến thức quản lý đội nhóm và biết xây dựng mục tiêu cho phòng kinh doanh
Giao tiếp đàm phán
Tinh thần dấn thân không ngại việc
Tính cam kết

Tại Công ty TNHH Draho Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 12 - 15 triệu + phụ cấp ăn trưa 30.000 vnđ/ngày + thưởng hoa hồng. Tổng thu nhập 25 - 50 Triệu
Các loại trợ cấp: Sinh nhật, Tết dương, 30/4, 2/9, 1/5, kết hôn
Đóng BHXH sau thử việc
Thời gian làm việc: 5,5 ngày /tuần, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật
Môi trường làm việc: năng động
Công cụ dụng cụ: Được cấp toàn bộ công cụ phục vụ làm việc
Nghỉ mát hàng năm 1 lần
Được đào tạo bên ngoài nâng cao kỹ năng, chuyên môn và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draho Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Draho Việt Nam

Công ty TNHH Draho Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội - Đà Nẵng: 244C Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng -Hồ Chí Minh: Tầng 2 toà nhà Mộc Gia, 54/31 Phổ Quang, Phường 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

