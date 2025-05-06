Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Draho Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

Phát triển mảng sản phẩm mới.

Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt và lâu dài

Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt Sales

Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra cas dự báo trước ban quản trị

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ, tuổi: 26 – 35 tuổi

Chuyên ngành: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 01 năm

Kiến thức: Có kiến thức quản lý đội nhóm và biết xây dựng mục tiêu cho phòng kinh doanh

Giao tiếp đàm phán

Tinh thần dấn thân không ngại việc

Tính cam kết

Quyền Lợi Được Hưởng

LCB: 12 - 15 triệu + phụ cấp ăn trưa 30.000 vnđ/ngày + thưởng hoa hồng. Tổng thu nhập 25 - 50 Triệu

Các loại trợ cấp: Sinh nhật, Tết dương, 30/4, 2/9, 1/5, kết hôn

Đóng BHXH sau thử việc

Thời gian làm việc: 5,5 ngày /tuần, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật

Môi trường làm việc: năng động

Công cụ dụng cụ: Được cấp toàn bộ công cụ phục vụ làm việc

Nghỉ mát hàng năm 1 lần

Được đào tạo bên ngoài nâng cao kỹ năng, chuyên môn và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển

