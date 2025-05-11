Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Gardenia, P. Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC (JOB PURPOSE)

Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh bán lẻ, đảm bảo tăng trưởng doanh thu, tối ưu vận hành hệ thống showroom, cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

II. NHIỆM VỤ CHÍNH (KEY RESPONSIBILITIES)

1. Chiến lược & Phát triển kinh doanh (Business Strategy & Development)

- Xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh bán lẻ theo mục tiêu của công ty.

- Phát triển, mở rộng hệ thống showroom, lựa chọn địa điểm và lập kế hoạch khai trương.

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để tối ưu chiến lược.

2. Quản lý doanh số & Hiệu suất (Sales Management & Performance Optimization)

- Đặt mục tiêu doanh thu và giám sát hiệu suất kinh doanh từng cửa hàng.

- Xây dựng và triển khai chương trình thúc đẩy doanh số, khuyến mãi.

- Kiểm soát hàng tồn kho, quản lý vòng quay sản phẩm.

3. Quản lý vận hành & Trải nghiệm khách hàng (Operations & Customer Experience)

- Giám sát chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn thương hiệu.

- Xây dựng quy trình vận hành tối ưu, giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu suất.

- Triển khai các chương trình đào tạo nhân viên nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng.

4. Quản lý nhân sự & Phát triển đội ngũ (People Management & Development)

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý cửa hàng và nhân viên bán hàng.

- Thiết lập hệ thống đánh giá KPI và chính sách thưởng phạt minh bạch.

- Xây dựng văn hóa làm việc tích cực, chuyên nghiệp và hướng tới khách hàng.

5. Quản lý ngân sách & Tối ưu lợi nhuận (Financial Management & Profitability Optimization)

- Xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý chi phí vận hành.

- Đề xuất các giải pháp tối ưu chi phí, tăng lợi nhuận.

- Định kỳ đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra cải tiến.

III. QUYỀN HẠN (AUTHORITIES)

- Được quyền đề xuất, điều chỉnh chiến lược kinh doanh bán lẻ để tối ưu hiệu quả doanh thu.

- Được quyền quyết định về nhân sự trong phạm vi phòng Kinh doanh Bán lẻ (tuyển dụng, sa thải, khen thưởng, kỷ luật).

- Được quyền phê duyệt kế hoạch bán hàng, khuyến mãi, trưng bày sản phẩm trong showroom.

- Được quyền yêu cầu các bộ phận liên quan hỗ trợ thực hiện chiến lược bán lẻ.

- Được tham gia xây dựng chính sách giá bán lẻ và các chương trình thúc đẩy kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn (Education)

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc (Work Experience)

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, thời trang hoặc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

3. Kỹ năng (Skills)

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và đào tạo nhân viên.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến lược kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề xuất sắc.

- Thành thạo tin học văn phòng (Excel, PowerPoint) và các phần mềm quản lý bán lẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

IV. CHẾ ĐỘ LƯƠNG & PHÚC LỢI (SALARY & BENEFITS)

- Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm. (TRÊN 50M)

- Thưởng doanh số, thưởng KPI theo hiệu suất kinh doanh.

- Chính sách bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý bán lẻ, phát triển lãnh đạo.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.