Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel
Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 17
- 19, ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu
Xây dựng chiến lược:
Phát triển đội ngũ
Chăm sóc khách hàng
Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/ Nữ, từ 28 – 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, Thương Mại, Du lịch hoặc chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh, ưu tiên làm việc trong lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, ham học hỏi
Có khả năng thuyết phục khách hàng và đàm phán với đối tác
Đam mê và hiểu biết về du lịch
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, Thương Mại, Du lịch hoặc chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh, ưu tiên làm việc trong lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, ham học hỏi
Có khả năng thuyết phục khách hàng và đàm phán với đối tác
Đam mê và hiểu biết về du lịch
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI