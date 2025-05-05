Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel

Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 17

- 19, ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Quận Tân Bình

Xây dựng chiến lược:
Phát triển đội ngũ
Chăm sóc khách hàng
Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Giới tính: Nam/ Nữ, từ 28 – 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, Thương Mại, Du lịch hoặc chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh, ưu tiên làm việc trong lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, ham học hỏi
Có khả năng thuyết phục khách hàng và đàm phán với đối tác
Đam mê và hiểu biết về du lịch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 144- C1 Quỳnh Lôi và số 10, ngách 107/23 Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

