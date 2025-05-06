Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Trịnh Văn Bô - Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh, mục tiêu doanh số bán hàng cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, hướng dẫn, đào tạo và giám sát công việc của họ.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng hiện có.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Quản lý và báo cáo doanh số, tiến độ công việc, kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các báo cáo, phân tích số liệu và xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý và năm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm/Quản lý kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Hiểu biết về thị trường xuất nhập khẩu, các quy trình và thủ tục liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng quản lý đội nhóm, huấn luyện và đào tạo nhân viên.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo và trình bày thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và chịu được áp lực công việc.

Khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận khi phỏng vấn).

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ liên quan.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hỗ trợ tích cực.

Các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM F&G VIỆT NAM

