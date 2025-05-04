Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Ngày đăng tuyển: 04/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Bảo Ngọc, số 2, phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thực phẩm kênh trường học, cơ quan xí nghiệp
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo doanh số bán hàng, tình hình thị trường và các hoạt động kinh doanh khác cho cấp trên.
Quản lý và chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kinh doanh, trong đó tối thiểu 1 năm kinh nghiệm B2B.
Hiểu biết về thị trường thực phẩm và các sản phẩm liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng phân tích số liệu và báo cáo.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

