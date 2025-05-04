Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Bảo Ngọc, số 2, phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thực phẩm kênh trường học, cơ quan xí nghiệp

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo doanh số bán hàng, tình hình thị trường và các hoạt động kinh doanh khác cho cấp trên.

Quản lý và chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kinh doanh, trong đó tối thiểu 1 năm kinh nghiệm B2B.

Hiểu biết về thị trường thực phẩm và các sản phẩm liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng phân tích số liệu và báo cáo.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC

