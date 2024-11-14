Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, Phố Viên, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng Kinh Doanh: Nguồn khách nội trú, ngoại trú, bán trú, nguồn khách nghỉ dưỡng, khách OTA, khách Spa, Onsen.
Phân tích thị trường, chân dung khách, đối thủ cạnh tranh, xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm cho Phức Hợp Nghỉ Dưỡng, Dưỡng Lão Phương Đông Asahi.
Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.
Phối hợp với phòng Truyền Thông lên các kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn (các chương trình khuyến mãi, quà tặng, chương trình PR,...) phù hợp với chiến lược kinh doanh của Phương Đông Asahi.
Tạo mối quan hệ với các đối tác bên ngoài Phương Đông Asahi như: khách hàng, các công ty sự kiện, Hiệp hội du lịch địa phương, Văn phòng Du lịch Chính phủ, Hãng hàng không, Đại lý Du lịch, Nhà điều hành Tour và các thành viên khác của cộng đồng địa phương nhằm quảng bá hình ảnh và phát triển Phương Đông Asahi.
Triển khai phân tích dữ liệu, khám phá những thị trường tiềm năng để tăng nguồn doanh thu cho Phức Hợp Nghỉ Dưỡng, Dưỡng Lão: nội trú, ngoại trú, bán trú, nghỉ dưỡng, đầu tư...
Tìm kiếm những nguồn khách mới thường xuyên và luôn cập nhật danh sách khách hàng cũ và mới lên hệ thống.
Tham gia việc giới thiệu, tư vấn khách hàng về giá cả sản phẩm và dịch vụ nhằm thuyết phục khách hàng chốt HĐ chọn sử dụng dịch vụ của Phương Đông Asahi.
Tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Báo cáo công việc và doanh thu hàng ngày/ tuần, tháng, quý cho BLĐ
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn / chuyên môn: Đại học và sau đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh lưu loát
Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chốt Sales
Số năm kinh nghiệm làm việc: Từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương
Ưu tiên những ứng viên làm Trưởng Phòng Kinh Doanh Bệnh Viện Khách Sạn, Resort 4 sao từ 150 phòng trở lên

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Trình độ học vấn / chuyên môn: Đại học và sau đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh lưu loát
Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chốt Sales
Số năm kinh nghiệm làm việc: Từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương
Ưu tiên những ứng viên làm Trưởng Phòng Kinh Doanh Bệnh Viện Khách Sạn, Resort 4 sao từ 150 phòng trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Phố Viên, Bắc Từ Liêm , Hà Nội

