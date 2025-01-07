Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Tuấn Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Tuấn Minh
- Hà Nội: 559 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Phối hợp điều phối đơn hàng:
- Làm việc trực tiếp với Ban Giám Đốc (BGĐ) về việc điều phối đơn hàng, giao hàng từ các nhà cung cấp tới nhà máy.
- Theo dõi và quản lý tiến độ các đơn hàng, đảm bảo tất cả yêu cầu của khách hàng được thực hiện đúng hạn và chất lượng.
2. Tổng hợp thông tin đơn hàng và yêu cầu khách hàng:
- Thu thập, tổng hợp thông tin liên quan đến đơn hàng, yêu cầu của khách hàng và thông báo tới các bộ phận liên quan như kho, sản xuất, xuất nhập khẩu.
3. Gửi yêu cầu đến nhà cung cấp:
- Liên hệ với các nhà cung cấp để yêu cầu cung cấp bao bì, vật tư, hàng hóa theo kế hoạch.
- Theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện các yêu cầu này, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa đúng thời gian.
4. Cập nhật thông tin vào hệ thống theo dõi:
- Cập nhật và quản lý thông tin các đơn hàng vào hệ thống file theo dõi chung để đảm bảo sự minh bạch và dễ dàng kiểm tra tiến độ.
