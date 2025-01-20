Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Vĩnh Hưng cần tuyển 01 Phó phòng kinh doanh xuất nhập khẩu làm việc tại văn phòng Hà Nội.
Mô tả công việc:
• Phụ trách phát triển bán hàng ở thị trường chỉ định
• Nghiên cứu và đề xuất phát triển thị trường bán hàng khi có kế hoạch mở rộng.
• Phối hợp với MKT tổ chức các chương trình MKT ở thị trường chỉ định.
• Tổ chức nhân sự thuộc thị trường phụ trách để triển khai các công tác tiếp xúc, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng chi tiết.
• Chủ trì điều phối tổ chức thực hiện các công tác đấu thầu và triển khai gói thầu sau khi trúng thầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Kinh nghiệm:
• Có kinh nghiệm quản lý mảng/nhóm kinh doanh xuất khẩu ít nhất 3 năm
• Có kinh nghiệm trong mảng bán hàng dự án
• Có kinh nghiệm bán hàng dự án trong ngành xây dựng và giao thông là 1 lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI