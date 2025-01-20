Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Vĩnh Hưng cần tuyển 01 Phó phòng kinh doanh xuất nhập khẩu làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Mô tả công việc:

• Phụ trách phát triển bán hàng ở thị trường chỉ định

• Nghiên cứu và đề xuất phát triển thị trường bán hàng khi có kế hoạch mở rộng.

• Phối hợp với MKT tổ chức các chương trình MKT ở thị trường chỉ định.

• Tổ chức nhân sự thuộc thị trường phụ trách để triển khai các công tác tiếp xúc, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng chi tiết.

• Chủ trì điều phối tổ chức thực hiện các công tác đấu thầu và triển khai gói thầu sau khi trúng thầu