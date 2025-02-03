Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện mua hàng (nhập khẩu), quản lý đơn hàng, hợp đồng, nhà cung cấp.

- Lập và kiểm tra hồ sơ, hợp đồng, chứng từ liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa

- Hoàn tất các thủ tục hải quan cho từng lô hàng, thủ tục thông quan hàng hóa.

- Hoàn tất các chứng từ thanh quyết toán liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa

- Lưu trữ hồ sơ xuất nhập khẩu, báo cáo tình hình xuất nhập khẩu đột xuất hoặc định kỳ

- Giám sát việc giao nhận – vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu

- Xin mở L/C, làm các thủ tục thanh toán với đối tác nước ngoài và theo dõi thanh toán cho các đối tác

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.