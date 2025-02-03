Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
- Hà Nội: Tầng 6
- Tòa nhà Toyota Thanh Xuân
- 315 Trường Chinh
- Q. Thanh Xuân
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện mua hàng (nhập khẩu), quản lý đơn hàng, hợp đồng, nhà cung cấp.
- Lập và kiểm tra hồ sơ, hợp đồng, chứng từ liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa
- Hoàn tất các thủ tục hải quan cho từng lô hàng, thủ tục thông quan hàng hóa.
- Hoàn tất các chứng từ thanh quyết toán liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa
- Lưu trữ hồ sơ xuất nhập khẩu, báo cáo tình hình xuất nhập khẩu đột xuất hoặc định kỳ
- Giám sát việc giao nhận – vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu
- Xin mở L/C, làm các thủ tục thanh toán với đối tác nước ngoài và theo dõi thanh toán cho các đối tác
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên môn:học chuyên ngành về kinh doanh quốc tế/xnk
- Số năm kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trở lên
- Lĩnh vực/ngành: Xuất nhập khẩu thực phẩm
- Tin học: thành thạo tin học văn phòng
- Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
