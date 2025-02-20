Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Kaotours làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tổ chức vận hành, quản lý bộ máy nhân sự 2 bộ phận chức năng thuộc phòng Kinh doanh: Bộ phận Tour; Bộ phận Kinh doanh

- Xây dựng chỉ tiêu doanh thu, kế hoạch hoạt động. Phân bổ, theo dõi và đốc thúc công tác thực hiện KPI về doanh số kênh bán đại lý, khách hàng doanh nghiệp. Triển khai kế hoạch hoạt động của công ty phục vụ công tác xúc tiến bán thị trường, kênh bán

- Tham mưu lãnh đạo công ty, xây dựng chiến lược phát triển tại thị trường trong nước và quốc tế. Tham gia xây dựng các chính sách thương mại phục vụ cho công tác thúc đẩy doanh số kênh bán, khách hàng, thường xuyên rà soát và cập nhật hiệu quả của chính sách để điều chỉnh cho thích hợp

- Định kỳ đánh giá chất lượng công việc của phòng, chất lượng, tiến độ thực hiện công việc của các nhân sự thuộc phòng. Điều chỉnh, phân công công việc phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của từng nhân sự thuộc phòng

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ nhân sự. Xây dựng môi trường làm việc tích cực, phát động phong trào thi đua nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc tốt hơn, chất lượng hơn

- Các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo