Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
● Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, phân chia công việc, giám sát và đánh giá chất lượng công việc.
● Tham gia lập kế hoạch xây dựng cùng các phòng ban khác. Tham mưu cho ban lãnh đạo về các kỹ thuật, công nghệ của công ty.
● Tiếp nhận và tiến hành xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình làm việc tại các nhà hàng. Cải tiến, nâng cao hiệu quả của máy móc, thiết bị
● Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp tối thiểu Trung Cấp trở lên Thành thạo về điện nước dân dụng - điện nước công nghiệp Am hiểu về nguyên lý hoạt động của máy móc Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai công việc tốt
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp tối thiểu Trung Cấp trở lên
Thành thạo về điện nước dân dụng - điện nước công nghiệp
Am hiểu về nguyên lý hoạt động của máy móc
Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai công việc tốt
Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tối thiểu từ 15,000,000 – 20,000,000 ( Thu nhập xứng đáng với năng lực )
- Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13, các mức thưởng khác theo quy định công ty
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
- Lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát...
- Giờ làm việc : Từ 8h-17h nghỉ Chủ Nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân
