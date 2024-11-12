Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: QL13/420/3A Khu Phố Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo hành cho khách hàng kịp thời, tin cậy, độ hài lòng cao
- Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động bảo trì của các dự án của công ty, bao gồm: hệ thống bộ báo động, hệ thống camera giám sát...
- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự dịch vụ, triển khai
- Xây dựng quy trình phối hợp, định nghĩa luồng công việc trong hoạt động phối hợp với các phòng ban liên quan
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất cho Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học khối Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tin học, quản trị hệ thống mạng, điện – điện tử
- Đọc hiểu các bản vẽ về thiết kế điện nhẹ
- Có kinh nghiệm trong việc lắp đặt, thi công hệ thống (Đặc biệ là hệ thống bộ báo động, hệ thống CCTV theo mô hình quản lý tậm trung và điều kiển, smarthome....
- Có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức mạng, hạ tầng mạng/ camera/....
- Biết cách xử lý tình huống
- Thành thạo các công cụ MS Office
- Quen thuộc với các phần mềm CRM
- Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế.
- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo luật định
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
- Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.
- Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 420/3A QL 13, khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-ky-thuat-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job246227
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Hạn nộp: 25/12/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Hạn nộp: 25/12/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM)
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty TNHH Điện Thoại Viễn Thông BT Bến Tre làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Thoại Viễn Thông BT Bến Tre
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VIETNAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm