Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: QL13/420/3A Khu Phố Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận An

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo hành cho khách hàng kịp thời, tin cậy, độ hài lòng cao

- Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động bảo trì của các dự án của công ty, bao gồm: hệ thống bộ báo động, hệ thống camera giám sát...

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự dịch vụ, triển khai

- Xây dựng quy trình phối hợp, định nghĩa luồng công việc trong hoạt động phối hợp với các phòng ban liên quan

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất cho Ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học khối Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tin học, quản trị hệ thống mạng, điện – điện tử

- Đọc hiểu các bản vẽ về thiết kế điện nhẹ

- Có kinh nghiệm trong việc lắp đặt, thi công hệ thống (Đặc biệ là hệ thống bộ báo động, hệ thống CCTV theo mô hình quản lý tậm trung và điều kiển, smarthome....

- Có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương

- Có kiến thức mạng, hạ tầng mạng/ camera/....

- Biết cách xử lý tình huống

- Thành thạo các công cụ MS Office

- Quen thuộc với các phần mềm CRM

- Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian

- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Quyền Lợi

- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế.

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo luật định

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

- Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.

- Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển

