Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Tầng 22 Handico 30 Quang Trung, TP Vinh

Phát triển và triển khai chiến lược Marketing tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Xác định thị trường mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh và đưa ra các chiến lược để chiếm lĩnh thị trường.

Quản lý Hoạt động Marketing

Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động Marketing bao gồm các nội dung, quảng cáo, quan hệ công chúng và sự kiện.

Xây dựng và quản lý ngân sách Marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và đạt kết quả cao.

Tạo dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông.

Phát triển các chiến dịch Marketing sáng tạo để nâng cao nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

Phân tích hành vi của người tiêu dùng và điều chỉnh các chiến dịch email và quảng cáo cho phù hợp

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ team MKT, đảm bảo họ có đủ kỹ năng và động lực để đạt được các mục tiêu công ty đề ra.

Đánh giá hiệu suất của đội ngũ và đưa ra các giải pháp cải tiến khi cần thiết.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch MKT, sử dụng các công cụ phân tích để đưa ra các quyết định chiến lược.

Đề xuất các điều chỉnh và cải tiến chiến lược dựa trên dữ liệu và phản hồi từ thị trường.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như phòng Sale và chăm sóc khách hàng để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong các hoạt động MKT.

Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ và đối tác chiến lược với các công ty và nhà cung cấp trong ngành.

Kiến thức:

Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm tại các vị trí tương đương

Am hiểu các công cụ phân tích website, chẳng hạn như Google Analytics & WebTrends.

Có kinh nghiệm thành lập và tối ưu chiến dịch Google Adwords.

Khả năng làm việc với các con số, đọc hiểu số liệu và xử lý bảng tính.

Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch marketing theo hướng thu hút, mang tính giáo dục và truyền động lực.

Kỹ năng

Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý.

Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích để đưa ra các quyết định chiến lược.

Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát công việc

Thái độ:

Làm việc cam kết với chỉ tiêu kế hoạch, tinh thần trách nhiệm, đúng tiến độ.

Linh động, nhạy bén trong việc thay đổi, mở rộng và thử nghiệm mới hoặc tối ưu các

giải pháp marketing cho công ty.

Thái độ tích cực, chủ động, cởi mở

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương cơ bản: 15 - 25 triệu (tuỳ năng lực) + Thưởng lương tháng 13.

Nghỉ lễ theo lịch nhà nước

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn

Công ty đóng BHXH sau khi kí HĐLĐ chính thức

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp, tử tế

Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Thời gian làm việc : từ thứ 2 đến thứ 7 ( 7h45-11h45; 13h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

