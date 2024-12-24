Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 39 Lê Hồng Phong, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến như Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, v.v.

Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo để đạt được mục tiêu như tăng trưởng doanh thu, tăng lưu lượng truy cập, hoặc tăng lượt chuyển đổi.

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, từ đó điều chỉnh chiến lược quảng cáo cho phù hợp.

Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo sử dụng hiệu quả và tối ưu hóa chi phí.

Thực hiện báo cáo định kỳ về hiệu quả của các chiến dịch và đề xuất cải tiến.

Tạo và thử nghiệm các nội dung quảng cáo (banners, videos, bài viết) phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu.

Phối hợp với các bộ phận khác như bộ phận sáng tạo nội dung (content), thiết kế (design), và công nghệ (tech) để đảm bảo chiến dịch hoạt động suôn sẻ.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trở lên chạy quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là Facebook Ads và Google Ads.

Có kiến thức về tối ưu hóa quảng cáo (A/B testing, tối ưu hóa ngân sách, chiến lược thầu giá).

Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, Facebook Business Manager, Google Tag Manager.

Hiểu biết về hành vi người tiêu dùng và các chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo (KPIs) như CTR, CPC, CPA, ROAS.

Kỹ năng phân tích số liệu, khả năng làm việc với dữ liệu lớn và đưa ra quyết định dựa trên phân tích.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên quan (như Google Ads Certification, Facebook Blueprint)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trên 15.000.000đ

Lương OT, Thưởng tháng 13, thưởng KPI, thưởng cuối năm, review lương 6 tháng/lần

Thời gian làm việc linh hoạt tử thứ 2 - thứ 7, từ 8:00 AM - 5:00 PM, nghỉ trưa 12 PM - 1:00 PM.

Đầy đủ chế độ thuế và BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ lễ

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đổi mới và dễ phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL

