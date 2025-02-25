Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa Golden Park, 2 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động của phòng Marketing;

Hoạch định chiến lược Marketing theo định hướng kinh doanh của Ban lãnh đạo;

Xây dựng kế hoạch Marketing (tháng, quý, năm) và ngân sách thực hiện cho các hoạt động truyền thông nhằm đảm bảo và nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu, tạo sự khác biệt với các công ty cùng lĩnh vực;

Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả truyền thông thương hiệu, các chiến dịch marketing. Báo cáo, phân tích đánh giá các kênh/ phương thức truyền thông, tiếp thị từ đó tối ưu hóa chi phí và nguồn lực;

Nghiên cứu, phát triển, vận hành hệ thống marketing đa kênh;

Lên kế hoạch và là đầu mối triển khai các hoạt động marketing online, offline (Facebook ads, Google ads, SEO, sự kiện, …), các hoạt động truyền thông và quảng bá sản phẩm;

Báo cáo kết quả và tình hình thực hiện các hoạt động marketing theo tuần, tháng, quý, năm;

Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông, Đa phương tiện … hoặc những ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí Trưởng phòng Marketing/Truyền thông.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin là 1 lợi thế. - Trình độ ngoại ngữ: giao tiếp tiếng Anh tốt

Kỹ năng: Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông. Có mối quan hệ rộng với các đơn vị truyền thông, báo chí, truyền hình, các đơn vị agency cung cấp các dịch vụ truyền thông Kỹ năng lắng nghe, nắm bắt tâm lý con người Khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch Khả năng tư duy logic tốt Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm, làm việc dưới áp lực cao

Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận + Thưởng các dịp lễ tết đặc biệt trong năm

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật hiện hành

Tham gia các hoạt động ngoại khóa như: Nghỉ mát, Team building, Sinh nhật tháng, Lễ tri ân, Lễ kỷ niệm ngày thành lập, ........

Tham gia các câu lạc bộ rèn luyện thể chất như: bóng đá, yoga, pickleball,…

Công ty hỗ trợ chi phí đào tạo, học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin