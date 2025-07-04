Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: U04L43 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng và phát triển thương hiệu

- Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm.

- Xây dựng và phát triển các nội dung các kênh truyền thông

2. Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing

- Xây dựng kế hoạch MKT theo tháng / quý / năm, tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược Marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Nghiên cứu thị trường, thực hiện phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng để đưa ra các chiến lược phù hợp từng thời điểm.

3. Vận hành và quản lý phòng MKT

- Lập kế hoạch và triển khai công việc của bộ phận theo tuần, tháng

- Kiểm soát và tối ưu chi phí MKT.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Truyền thông Marketing, Digital MKT, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành khác liên quan

- Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự, kỹ năng quản lý tài chính, khả năng truyền đạt và truyền cảm hứng

- Tư duy sáng tạo, tư duy logic và hệ thống

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Marketing Manager hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn Truyền thông – Marketing

- Có kinh nghiệm triển khai event, hội nghị

- Kinh nghiệm phân tích Google Analytics, WebTrends,...

- Kinh nghiệm chạy và tối ưu chi phí Google Ads, Facebook Ads,...

- Đã triển khai các kênh Youtube, Tiktok,...

- Có tính trung thực, cẩn trọng và điềm đạm

- Có tinh thần trách nhiệm cao, dám làm dám nhận, không đỗ lỗi

- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo dự án dưới áp lực cao và tiến độ gấp

- Nam hoặc Nữ dưới 33 tuổi

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập Khẩu Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty cung cấp thiết bị làm việc tại văn phòng.

Được tham gia các khóa học nội bộ và các khoá học nâng cao nghiệp vụ - chuyên môn;

Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty:

Du lịch 1-2 lần/ năm

Teambuilding nội bộ công ty

Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty;

Được đóng BH và hưởng các chế độ khác theo quy định của luật LĐ;

Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc;

