Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

Trưởng phòng Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược truyền thông, định hướng xây dựng thương hiệu và kế hoạch marketing dài hạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Dược hoặc Kinh tế.
• Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, truyền thông, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Dược.
• Có kiến thức chuyên sâu về chiến lược thương hiệu, thị trường, đặc tính sản phẩm.
• Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, quản trị dự án, phân tích dữ liệu và xử lý tình huống tốt.
• Chủ động, trách nhiệm, trung thực, tuân thủ kỷ luật và có tinh thần học hỏi cao.

Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn.
• Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Thưởng tháng 13, lễ Tết, sinh nhật, nghỉ mát hàng năm và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.
• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 272 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361330
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 95 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẢN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ZEM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty TNHH Thể thao Thiên Trường
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH Letrading Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần NatureX- Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần NatureX- Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ Phần Salemall
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Thế Thảo
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ART NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ART NATURE
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LAZY CAT
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TDLOGS
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIAI ĐIỆU THIÊN THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GIAI ĐIỆU THIÊN THANH
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KEIN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu BM Trading Join Stock Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH May thời trang Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH May thời trang Nam Phương
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản AMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản AMG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm