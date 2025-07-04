Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

• Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược truyền thông, định hướng xây dựng thương hiệu và kế hoạch marketing dài hạn

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Dược hoặc Kinh tế.

• Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, truyền thông, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Dược.

• Có kiến thức chuyên sâu về chiến lược thương hiệu, thị trường, đặc tính sản phẩm.

• Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, quản trị dự án, phân tích dữ liệu và xử lý tình huống tốt.

• Chủ động, trách nhiệm, trung thực, tuân thủ kỷ luật và có tinh thần học hỏi cao.

Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn.

• Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Thưởng tháng 13, lễ Tết, sinh nhật, nghỉ mát hàng năm và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.

• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT

