Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng

- Làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp lập kế hoạch và thời gian hoàn thành công trình (lên kế hoạch thanh toán).

- Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp

- Lên bảng tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với điều kiện công ty. Ví dụ như tiêu chuẩn về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ

- Liên hệ với nhà cung cấp; báo cáo cấp trên lập đề nghị tạm ứng mua hàng.

- Xác định các yêu cầu mua hàng về số lượng, chủng loại, kích thước hay các thông số kỹ thuật cần thiết để lên đơn hàng.

- Phối hợp và kết nối với các bộ phận để thực thi công trình một cách hiệu quả.

- Thực hiện các công việc được giao từ Quản lý và Ban Giám đốc Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Word, Excel, Autocad...

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư duy linh hoạt nhạy bén, có khả năng kiểm soát tổng thể và xử lý các vấn đề với khách hàng.

- Có khả năng làm việc độc lập, teamwork tốt với hiện trường thi công.

- Cẩn thận,tỉ mỉ, trung thực, có tính cầu toàn và tương tác trong công việc tốt.

- Đam mê với công việc và có sự cầu tiến, ham học hỏi.

- Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 (làm việc nghỉ 2 thứ 7 và làm 2 thứ 7 full)

- Sáng 8h30-12h, Chiều 13h30 - 18h00

- Chế độ lương: lương cứng 12.000.000 – 16.000.000 VNĐ + % thưởng dự án.

- Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.

- Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty sau ký hợp đồng chính thức với công ty.

- Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.

- Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

