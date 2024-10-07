Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 14 lô D10 Cụm Công Nghiệp Triều Khúc - Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và giám sát hoạt động của Công ty tại Miền Bắc.

Thực hiện theo dõi và triển khai các chính sách, quy định, quy chế về lương thưởng kinh doanh, tính lương (C&B), bảo hiểm, phúc lợi cho nhân viên Miền Bắc Tham gia tuyển dụng, đào tạo, bố trí, luân chuyển, thăng tiến, khen thưởng, kỷ luật nhân viên theo quy định từ Khối quản trị nguồn nhân lực tập đoàn Xây dựng và quản lý hệ thống hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến công tác hành chính nhân sự theo hệ thống phần mềm của Tập đoàn Phân tích dữ liệu kinh doanh, báo cáo tình hình hoạt động của Miền Bắc. Quản lý, đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự Miền Bắc. Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển nhân sự kinh doanh tại Miền Bắc Thực hiện các chương trình đào tạo - truyền thông cho toàn bộ nhân sự Miền Bắc Điều hành hoạt động hành chính hậu cần Miền Bắc Thực hiện các nhiệm vụ phân tích dữ liệu và lập kế hoạch ngân sách Miền Bắc báo cáo trực tiếp lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, Kế toán tài chính hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế là lợi thế Nắm vững các kỹ năng quản trị nhân sự, bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, quản lý lương, bảo hiểm, phúc lợi. Có khả năng nhạy bén trong kinh doanh, phân tích dữ liệu. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và giám sát công việc. Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, giải quyết vấn đề. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động, sáng tạo. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG.

Tại Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa

