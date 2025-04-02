Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI
- Hồ Chí Minh: 147 – 147A Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phạm vi công việc và trách nhiệm:
1. Tuyển dụng & phát triển nhân sự
• Hoạch định chiến lược tuyển dụng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự, đặc biệt là đội ngũ kinh doanh.
• Xây dựng, triển khai và tối ưu quy trình tuyển dụng, từ tìm kiếm, sàng lọc đến
phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
• Mở rộng kênh tuyển dụng, phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty.
• Xây dựng chương trình onboarding giúp nhân viên mới hòa nhập nhanh chóng và nâng cao hiệu suất.
• Phối hợp với các phòng ban để dự báo nhu cầu nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp.
2. Quản trị nhân sự & chính sách
• Xây dựng, triển khai và quản lý các chính sách nhân sự về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật.
• Theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự, bảo hiểm và các chế độ khác.
• Tư vấn và hỗ trợ ban lãnh đạo trong công tác quản trị nhân sự, đề xuất các giải pháp tối ưu nhân sự.
• Giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động, đảm bảo môi trường làm việc hài hòa và tuân thủ pháp luật.
• Xây dựng và triển khai các chương trình gắn kết nhân sự, nâng cao văn hóa doanh nghiệp.
3. Quản lý hành chính nhân sự
• Giám sát công tác hành chính văn phòng, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc.
• Kiểm soát chi phí hành chính, tối ưu ngân sách và nguồn lực vận hành.
• Đảm bảo việc tuân thủ nội quy, quy định công ty, tổ chức đánh giá định kỳ.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
