Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Phạm vi công việc và trách nhiệm:

1. Tuyển dụng & phát triển nhân sự

• Hoạch định chiến lược tuyển dụng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự, đặc biệt là đội ngũ kinh doanh.

• Xây dựng, triển khai và tối ưu quy trình tuyển dụng, từ tìm kiếm, sàng lọc đến

phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

• Mở rộng kênh tuyển dụng, phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty.

• Xây dựng chương trình onboarding giúp nhân viên mới hòa nhập nhanh chóng và nâng cao hiệu suất.

• Phối hợp với các phòng ban để dự báo nhu cầu nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp.

2. Quản trị nhân sự & chính sách

• Xây dựng, triển khai và quản lý các chính sách nhân sự về lương thưởng, phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật.

• Theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự, bảo hiểm và các chế độ khác.

• Tư vấn và hỗ trợ ban lãnh đạo trong công tác quản trị nhân sự, đề xuất các giải pháp tối ưu nhân sự.

• Giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động, đảm bảo môi trường làm việc hài hòa và tuân thủ pháp luật.

• Xây dựng và triển khai các chương trình gắn kết nhân sự, nâng cao văn hóa doanh nghiệp.

3. Quản lý hành chính nhân sự

• Giám sát công tác hành chính văn phòng, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc.

• Kiểm soát chi phí hành chính, tối ưu ngân sách và nguồn lực vận hành.

• Đảm bảo việc tuân thủ nội quy, quy định công ty, tổ chức đánh giá định kỳ.