Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hồ Chí Minh: 18
- 20 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Phụ trách toàn bộ hoạt động quản lý nhân sự trong công ty: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, chính sách phúc lợi,...
- Lên kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Thiết lập và theo dõi hệ thống KPI, đánh giá năng lực định kỳ cho CBNV.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn.
- Xây dựng quy trình làm việc nội bộ, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong phòng.
- Giám sát thực hiện các thủ tục lao động theo đúng quy định của pháp luật.
- Phối hợp các phòng ban xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp theo từng thời điểm.
- Xây dựng và duy trì môi trường làm việc lành mạnh, văn hóa doanh nghiệp tích cực.
- Truyền đạt và phổ biến kịp thời các chính sách – quy định pháp luật đến toàn thể nhân viên.
Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và thưởng xứng đáng với năng lực. Thưởng năm theo hiệu suất công việc. Phụ cấp công việc.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Phúc lợi khác: khám sức khỏe, hoạt động sinh nhật, trung thu, company trip, v.v
