Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách toàn bộ hoạt động quản lý nhân sự trong công ty: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, chính sách phúc lợi,...

- Lên kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

- Thiết lập và theo dõi hệ thống KPI, đánh giá năng lực định kỳ cho CBNV.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn.

- Xây dựng quy trình làm việc nội bộ, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong phòng.

- Giám sát thực hiện các thủ tục lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp các phòng ban xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp theo từng thời điểm.

- Xây dựng và duy trì môi trường làm việc lành mạnh, văn hóa doanh nghiệp tích cực.

- Truyền đạt và phổ biến kịp thời các chính sách – quy định pháp luật đến toàn thể nhân viên.