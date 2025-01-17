Tuyển Trưởng phòng nhân sự Vinh Tan 1 Power Company Limited làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

1.负责公司组织机构设置、岗位体系及定员定编管理，编制年度用工计划 Phụ trách quản lý cơ cấu tổ chức, vị trí công việc, hệ thống vị trí/chức vụ và hạn ngạch nhân sự, xây dựng kế hoạch sử dụng lao động；

2.负责人事管理，人员招聘、调动，干部选拔、考察、任用，收集、鉴别、人事档案、劳动合同管理 Phụ trách quản lý nhân sự, tuyển dụng, điều động, khảo sát, bổ nhiệm cán bộ, thu thập, quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý hợp đồng lao động；

3.负责建立、实施薪酬体系，组织、兑现绩效考核 Phụ trách thiết lập, tổ chức, thực hiện theo hệ thống lương và triển khai thực hiện công tác đánh giá hiệu suất；

4.负责员工的薪酬福利、个税核算、社保管理、考勤休假管理等工作 Phụ trách tính toán và quản lý lương bổng, phúc lợi, BHXH, thuế TNCN của nhân viên, quản lý tình hình chuyên cần và nghỉ phép của nhân viên, v.v.；

5.负责公司教育培训管理工作 Phụ trách quản lý công tác đào tạo；

6.负责人力资源报表的统计、汇总、分析和上报工作 Phụ trách thống kê, tổng hợp, phân tích và lập các báo cáo về nhân sự；

7.完成领导交办的其它工作 Hoàn thành các công việc khác được giao。