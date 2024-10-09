Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 đường số 38, phường An Khánh, Tp Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu về các xu hướng thời trang trên thị trường Nắm bắt xu hướng kịp thời để đưa ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Xây dựng các ý tưởng thời trang và chiến lược hoạt động cho bộ phận thiết kế Chỉ đạo giám sát, kiểm tra về tiến độ thực hiện sản phẩm Lập báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện sản phẩm Lập kế hoạch cho sản xuất Làm việc với xưởng may Am hiểu về form dáng Hiểu biết về chất lượng vải (đáp ứng cho từng BST) Tham gia vào duyệt mẫu phát triển cho từng BST

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Thiết kế thời trang, mỹ thuật, kỹ thuật may mặc Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc, 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Thiết kế dòng sản phẩm bít tất, quần áo lót, đồ mặc nhà, đồ ngủ, đồ thể thao và phụ kiện. Kiến thức về nguyên liệu sợi, vải dệt kim và đồ lót nam nữ Am hiểu về form, fit và balance sản phẩm Thành thạo phần mềm vẽ thiết kế, internet, office, mạng XH Hiểu về quy trình sản xuất dệt và may Làm việc độc lập và theo nhóm, quan hệ xã hội tốt Khả năng báo cáo thuyết trình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH

- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần

- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)

- Được thưởng lễ tết, sinh nhật

- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật

- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty

- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh

- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...

- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

