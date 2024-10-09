Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
- Hồ Chí Minh: 43/15
- 43/17 đường số 38, phường An Khánh, Tp Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu về các xu hướng thời trang trên thị trường
Nắm bắt xu hướng kịp thời để đưa ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng
Xây dựng các ý tưởng thời trang và chiến lược hoạt động cho bộ phận thiết kế
Chỉ đạo giám sát, kiểm tra về tiến độ thực hiện sản phẩm
Lập báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện sản phẩm
Lập kế hoạch cho sản xuất
Làm việc với xưởng may
Am hiểu về form dáng
Hiểu biết về chất lượng vải (đáp ứng cho từng BST)
Tham gia vào duyệt mẫu phát triển cho từng BST
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Thiết kế thời trang, mỹ thuật, kỹ thuật may mặc
Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc, 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thiết kế dòng sản phẩm bít tất, quần áo lót, đồ mặc nhà, đồ ngủ, đồ thể thao và phụ kiện. Kiến thức về nguyên liệu sợi, vải dệt kim và đồ lót nam nữ
Am hiểu về form, fit và balance sản phẩm
Thành thạo phần mềm vẽ thiết kế, internet, office, mạng XH
Hiểu về quy trình sản xuất dệt và may
Làm việc độc lập và theo nhóm, quan hệ xã hội tốt
Khả năng báo cáo thuyết trình.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần
- Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)
- Được thưởng lễ tết, sinh nhật
- Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật
- Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty
- Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh
- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...
- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
