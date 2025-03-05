Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Việt Hương Buildings, Tân Triều, Thanh Trì, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất

Quản lý trực tiếp các bộ phận: Thiết kế, phòng mẫu, phòng sản xuất

Nhận kế hoạch sản xuất, sản lượng lên hàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh từ BGĐ, đánh giá nguồn lực nội bộ, dự kiến tiến độ sản xuất của các Bộ phận để đưa ra KHSX chi tiết hàng tháng đáp ứng nhu cầu SX-KD của Công ty;

Kiểm soát , đánh giá chất lượng NPL, NVL mua mới phù hợp với chất lượng hàng SX;

Nắm rõ thông tin tồn kho NVL, NPL có kế hoạch phân bổ đi sản xuất phù hợp;

Phối hợp với Kế toán, Cung ứng kiểm soát và đàm phán hợp đồng dịch vụ để đảm bảo giá luôn nằm trong định biên chi phí SX và đáp ứng đủ đơn vị đối tác cho tiến độ SX mùa cao điểm;

Tổng hợp data dữ liệu các nhà gia công, phân tích, đánh giá đưa ra những đề xuất phù hợp với tình hình sản xuất: (sản lượng hàng, kỹ thuật, đơn giá, tiến độ...);

Xây dựng mối quan hệ với các đối tác gia công, trao đổi và giải quyết các vấn đề phát sinh;

Liên tục tìm kiếm gia công mới, nâng cao chất lượng hàng hóa;

Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi, giám sát đảm bảo kế hoạch đã được duyệt. Phối hợp với các bộ phận liên quan kịp thời giải quyết các sự cố trong sản xuất để không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ;

Kết hợp với BP Kho – cung ứng tìm kiếm đơn vị cung ứng NPL, NVL chất lượng;

Phân bổ, đánh giá hiệu quả của CBNV thuộc BP sản xuất;

Tham gia tuyển dụng và đào tạo và phát triển nhân sự của phòng SX.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm và kiến thức về thời trang, kỹ thuật rập, cắt may, quản trị nhân sự.

Nắm vững kiến thức trong ngành may mặc.

Nhiệt tình, hòa đồng, trách nhiệm cao, chủ động, cầu tiến.

Kỹ năng đàm phán với Đối tác.

Kỹ năng quản lý, giám sát và đào tạo phát triển đội ngũ.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian.

Kỹ năng tiếp cận, xử lý và đánh giá vấn đề.

Làm việc có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000.000 vnđ/tháng – 40.000.000 vnđ/tháng + Thưởng (Thưởng Thành

tích/Thưởng sáng kiến....).

• Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao. Được đề xuất đi học để nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý.

• Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.

• Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn,đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.

• Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp.

• Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,...

• Hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

