Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Navigos Search

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Navigos Search

Mức lương
15 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 15 - 25 USD

Công ty sản xuất của Nhật mở rộng sản xuất cần tuyển vị trí Trưởng phòng sản xuất phụ trách công việc sau:
- Quản lý sản xuất xưởng sản xuất, chịu trách nhiệm về sản lượng, chất lượng, an toàn, lãi lỗ, nhân sự, kiểm kê… tại bộ phận.
- Đào tạo Nhân viên/ Công nhân phía dưới.
- Thực hiện quản trị nhân sự, đánh giá công nhân viên cấp dưới.
- Thực hiện các dự án kaizen.
- Phối hợp nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới.
- Thực hiện báo cáo tháng, quý, báo cáo bên Nhật.
- Thực hiện các công việc khác khi được giao.

Với Mức Lương 15 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học.
- Từ 35 tuổi trở lên
- Kinh nghiệm làm tại vị trí quản lý từ 5 năm trở lên và quản lý từ 150 người trở lên.
- Có kinh nghiệm quản lý sản xuất và có kinh nghiệm về việc cải tiến trong sản xuất tại các doanh nghiệp Nhật.
- Tiếng Nhật giao tiếp, tương đương N2.
- Có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản là 1 lợi thế.
- Có thể đi Công tác Nhật từ 1.5 đến 3 tháng.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

