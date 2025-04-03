Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD

Mức lương 15 - 25 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 15 - 25 USD

Công ty sản xuất của Nhật mở rộng sản xuất cần tuyển vị trí Trưởng phòng sản xuất phụ trách công việc sau:

- Quản lý sản xuất xưởng sản xuất, chịu trách nhiệm về sản lượng, chất lượng, an toàn, lãi lỗ, nhân sự, kiểm kê… tại bộ phận.

- Đào tạo Nhân viên/ Công nhân phía dưới.

- Thực hiện quản trị nhân sự, đánh giá công nhân viên cấp dưới.

- Thực hiện các dự án kaizen.

- Phối hợp nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới.

- Thực hiện báo cáo tháng, quý, báo cáo bên Nhật.

- Thực hiện các công việc khác khi được giao.

Với Mức Lương 15 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học.

- Từ 35 tuổi trở lên

- Kinh nghiệm làm tại vị trí quản lý từ 5 năm trở lên và quản lý từ 150 người trở lên.

- Có kinh nghiệm quản lý sản xuất và có kinh nghiệm về việc cải tiến trong sản xuất tại các doanh nghiệp Nhật.

- Tiếng Nhật giao tiếp, tương đương N2.

- Có thể sử dụng tiếng Anh cơ bản là 1 lợi thế.

- Có thể đi Công tác Nhật từ 1.5 đến 3 tháng.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

