Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Trưởng phòng sản xuất

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

*Địa điểm làm việc: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - 20 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
*Mô tả công việc:
- Lên kế hoạch và kiểm soát chi phí sản xuất tối ưu từ các nguồn: Nguyên vật liệu đầu vào và tồn kho, bao bì,…;
- Lên kế hoạch sản xuất chi tiết theo ngày, tuần, tháng cho cả 03 NM: Vsip, Việt Trì, Nam Định;
- Triển khai và theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và chất lượng theo yêu cầu;
- Theo dõi quá trình sản xuất: Thực hiện điều chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất;
- Xác nhận với BLĐ Công ty về thời gian cụ thể để hoàn thành kế hoạch sản xuất;
- Kết nối với các phòng ban liên quan để hoàn thành công việc đúng tiến độ được giao;
- Tham vấn cho các Giám đốc Nhà máy, BLĐ Công ty để nâng cao hiệu suất sản xuất;
- Đề xuất các giải pháp tối ưu về: Chi phí, nhân công,…;
- Làm các báo cáo liên quan đến công việc theo yêu cầu, phân công của cấp trên;
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

