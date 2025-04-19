Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Mức lương 1 - 15 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 8 KCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 1 - 15 USD

Thiết lập toàn bộ quy trình sản xuất

Đạt được mục tiêu sản lượng hằng tháng

Đáp ứng được nhu cầu phòng ban

Lập kế hoạch sản xuất

Nắm vững quy trình sản xuất

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn

Yêu thích ngành nghề sản xuất

Kỹ năng dẫn dắt đội nhóm

Tính sáng tạo và tự chủ cao

Tinh thần tự học hỏi cao

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng quyền lợi theo chế độ nhà nước

Nghỉ mát

Thưởng tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM

