Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 8 KCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 1 - 15 USD

Thiết lập toàn bộ quy trình sản xuất
Đạt được mục tiêu sản lượng hằng tháng
Đáp ứng được nhu cầu phòng ban
Lập kế hoạch sản xuất
Nắm vững quy trình sản xuất

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn
Yêu thích ngành nghề sản xuất
Kỹ năng dẫn dắt đội nhóm
Tính sáng tạo và tự chủ cao
Tinh thần tự học hỏi cao

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng quyền lợi theo chế độ nhà nước
Nghỉ mát
Thưởng tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AMS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 4, Lô 8, Cụm Công nghiệp Lai Xá, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

