Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO VÀ IN PHÚ SỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 11, Đại Lộ Thăng Long, Song Phương, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Nhận kế hoạch sản xuất, sản lượng lên hàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh từ BGĐ,

Đánh giá nguồn lực nội bộ, dự kiến tiến độ sản xuất của các Bộ phận để đưa ra KHSX chi tiết hàng tháng đáp ứng nhu cầu SX-KD của Công ty;

Kiểm soát , đánh giá chất lượng NPL, NVL mua mới phù hợp với chất lượng hàng sx;

Nắm rõ thông tin tồn kho NPL, NVL có kế hoạch phân bổ đi sản xuất phù hợp;

Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi, giám sát đảm bảo kế hoạch đã được duyệt. Phối hợp với các bộ phận liên quan kịp thời giải quyết các sự cố trong sản xuất để không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ;

Quản lý nhân sự của bộ phận mình và máy móc gia công sau in

Kinh nghiệm 05 năm làm việc trong ngành in ấn, có ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương;

tuổi Từ 28 - 45 tuổi

Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về ngành in ấn

Nhiệt tình, hòa đồng, trách nhiệm cao, chủ động, cầu tiến.

Kỹ năng quản lý, giám sát và đào tạo phát triển đội ngũ;

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;

Kỹ năng tiếp cận, xử lý và đánh giá vấn đề;

Làm việc có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO VÀ IN PHÚ SỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận từ 20-25 triệu

Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng KPI quý

Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Xét tăng lương 1 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm, teambuilding,..

