Tuyển Trưởng phòng sản xuất Seaps Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 21, Tòa nhà ROX Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đối ứng với các yêu cầu báo giá của công ty mẹ tại Nhật và các công ty khác thuộc cùng tập đoàn

• Chỉ thị nhà cung cấp làm khuôn

• Quản lý lịch trình làm khuôn của nhà cung cấp và điều chỉnh lịch trình khi cần

• Tham gia vào các hoạt động giảm giá vật tư

• Quản lý tổng hợp dữ liệu

• Tham gia vào hoạt động giảm giá của các nhà máy thuộc cùng tập đoàn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật.

• Trình độ Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, sử dụng thành thạo tiếng Nhật tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (trao đổi bằng tiếng Nhật qua điện thoại, email, báo cáo bằng tiếng Nhật);

• Sử dụng tốt thêm Tiếng Anh là một lợi thế.

• Sử dụng tốt các ứng dụng máy tính (Word, Power point, Excel), đặc biệt là Excel (lập tài liệu quản lý số liệu, sử dụng các công thức Excel);

• Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;

• Tinh thần độc lập và làm việc theo nhóm tốt;

Tại Seaps Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

