Tuyển Trưởng phòng sản xuất Seaps Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Seaps Vietnam Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 21, Tòa nhà ROX Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
• Đối ứng với các yêu cầu báo giá của công ty mẹ tại Nhật và các công ty khác thuộc cùng tập đoàn
• Chỉ thị nhà cung cấp làm khuôn
• Quản lý lịch trình làm khuôn của nhà cung cấp và điều chỉnh lịch trình khi cần
• Tham gia vào các hoạt động giảm giá vật tư
• Quản lý tổng hợp dữ liệu
• Tham gia vào hoạt động giảm giá của các nhà máy thuộc cùng tập đoàn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật.
• Trình độ Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, sử dụng thành thạo tiếng Nhật tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (trao đổi bằng tiếng Nhật qua điện thoại, email, báo cáo bằng tiếng Nhật);
• Sử dụng tốt thêm Tiếng Anh là một lợi thế.
• Sử dụng tốt các ứng dụng máy tính (Word, Power point, Excel), đặc biệt là Excel (lập tài liệu quản lý số liệu, sử dụng các công thức Excel);
• Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;
• Tinh thần độc lập và làm việc theo nhóm tốt;
Tại Seaps Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Seaps Vietnam Co., Ltd
