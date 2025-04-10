Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
- Hà Nội: Tầng 5, CTM 299 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 40 - 50 Triệu
Xây dựng chiến lược sản xuất phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
Lập kế hoạch sản xuất trung hạn – ngắn hạn – theo mùa và theo tháng, gắn với năng lực hệ thống và tình hình đơn hàng.
Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất: từ thiết kế rập – giác sơ đồ – may mẫu đến sản xuất đại trà.
Điều phối hiệu quả giữa các bộ phận: kỹ thuật, cung ứng, kho vận, QA/QC và Merchandise để đảm bảo dòng chảy đơn hàng thông suốt.
Theo sát tiến độ – chi phí – chất lượng ở từng điểm chạm trong chuỗi sản xuất.
Lên kế hoạch sản xuất hàng hóa, làm việc với xưởng sản xuất, đảm bảo hàng hóa về đúng tiến độ
Luân chuyển và điều phối hàng hóa cho các kênh bán theo tỷ lệ doanh thu phù hợp
Theo dõi tốc độ bán, đề xuất tái các mã hàng kịp thời
Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp phù hợp nhất
Kiểm soát nhập- xuất kho theo định mức sản xuất
Kiểm soát số lượng đầu cắt với NVL phát ra
Kiểm soát công nợ xưởng, các nhà cung cấp
Huấn luyện và đào tạo phát triển năng lực đội ngũ nhân sự của phòng ban
Tham gia các khóa đào tạo của công ty
Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành Xuất nhập khẩu, thương mại, kinh tế,...
Có kinh nghiệm trên 5 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực mua hàng, xuất nhập khẩu (ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí quản lý phòng Mua hàng tại các công ty thời trang, may mặc)
Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác cung cấp nguyên phụ liệu may mặc
Am hiểu về thị trường vải, nguyên phụ liệu
Am hiểu về chất liệu nguyên phụ liệu may mặc
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding
Thưởng tháng lương thứ 13; 14 tùy vào tình hình kinh doanh
Hưởng chính sách chiết khấu khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thuộc Công ty
Được hưởng chế độ BHXH, phép năm…theo quy định Bộ luật lao động
Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
