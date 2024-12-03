Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Cụm Công Nghiệp Cư Kuin, Xã Dray Bhăng, Cư Kuin, Huyện Cư Kuin

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý các bộ phận sản xuất của Công ty, dưới sự giám sát trực tiếp của Giám đốc Nhà máy để đảm bảo cải tiến liên tục trong hoạt động sản xuất, giảm chi phí và hiệu quả giữa các bộ phận

- Quản lý các bộ phận sản xuất và đảm bảo đạt được các mục tiêu của công ty về độ tin cậy, chất lượng, kiểm soát hàng tồn kho, năng suất và chi phí.

- Cùng với Giám đốc Nhà máy và cấp quản lý phát triển các chính sách và thủ tục, bao gồm cả chiến lược sản xuất, để thúc đẩy kết quả kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm huấn luyện và động viên các đội trong việc cải thiện hiệu suất hoạt động.

- Xây dựng và quản lý một kế hoạch hiệu quả để giám sát quá trình sản xuất, lập lịch trình sản xuất, đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất đúng thời hạn và có chất lượng tốt.

- Phát triển và thực hiện các phương pháp làm việc tốt nhất và các cải tiến lớn đối với các quy trình / hệ thống sản xuất.

- Giám sát việc lập kế hoạch sản xuất, ước tính chi phí và thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng với sự hợp tác của QA. Giám sát quá trình sản xuất và điều chỉnh lịch trình khi cần thiết.

- Đã được đào tạo về sức khỏe và an toàn vệ sinh lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đại học các chuyên ngành liên quan đến quản lý sản xuất, kỹ thuật, điện, tự động hóa, cơ khí ...vv.

- Có trên 5 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương của các công ty trong ngành hàng FMCG.

- Tiếng anh giao tiếp tốt (bắt buộc)

- Kỹ năng giao tiếp, quản lý và sử dụng vi tính tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Công ty mua thêm BH tai nạn 24/24 cho nhân viên.

- Lương thưởng tháng 13.

- Xét tăng lương hàng năm. Sau 1 năm có các khoản thưởng.

- Công ty bao ăn cơm ở Canteen. Phụ cấp tiền cơm ca đêm vào lương

- Quà sinh nhật, hiếu, hỉ từ ..vv

- Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

