Tuyển Trưởng phòng sản xuất INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 1,000 USD

INOAC Vietnam CO., LTD.
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
INOAC Vietnam CO., LTD.

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại INOAC Vietnam CO., LTD.

Mức lương
Từ 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô Lô đất IN

- 6*B, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Từ 1,000 USD

Quản lý hoạt động sản xuất của Công ty bao gồm về việc lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, hoạt động mua hàng, logistic...
Quản lý khoảng từ 150-200 nhân sự phía dưới (Giai đoạn 1).
Báo cáo trực tiếp cho Phó Tổng Giám đốc người Nhật. Cơ hội lên Giám đốc nhà máy.
Yêu cầu ứng viên đi đào tạo tại Nhật & Trung Quốc từ 6 đến 9 tháng (có thể về Việt Nam từ 2-3 lần trong thời gian đi đào tạo).
Trong quá trình đi đào tạo được Công ty chi trả toàn bộ chi phí ăn, ở, đào tạo, đi lại, vé máy bay, chi phí visa, bảo hiểm..
Trong quá trình đi đào tạo vẫn hưởng 100% mức lương và được đóng BHXH tại Việt Nam.
Yêu cầu ứng viên cam kết làm việc cho Công ty ít nhất 5 năm sau thời gian đào tạo tại Nhật.
Chế độ phúc lợi:
Lương cạnh tranh.
Nghỉ 18 ngày phép/ năm
Cung cấp laptop, xe đưa đón từ trung tâm Hải phòng đến VSIP (Hải Phòng).
Cung cấp gói KSK chuyên sâu hàng năm;
Cung cấp gói Bảo hiểm cao cấp.
Cơ hội được đào tạo các khóa đào tạo về Chiến lược, Quản lý..
Được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương khi có bố, mẹ ốm nằm viện từ 7 ngày trở lên.

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại INOAC Vietnam CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INOAC Vietnam CO., LTD.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

INOAC Vietnam CO., LTD.

INOAC Vietnam CO., LTD.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot 36, Quang Minh industrial park, Quang Minh town, Me Linh district, Hanoi city, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

