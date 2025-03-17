Tuyển Trưởng phòng sản xuất INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 1,000 USD

Quản lý hoạt động sản xuất của Công ty bao gồm về việc lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, hoạt động mua hàng, logistic...

Quản lý khoảng từ 150-200 nhân sự phía dưới (Giai đoạn 1).

Báo cáo trực tiếp cho Phó Tổng Giám đốc người Nhật. Cơ hội lên Giám đốc nhà máy.

Yêu cầu ứng viên đi đào tạo tại Nhật & Trung Quốc từ 6 đến 9 tháng (có thể về Việt Nam từ 2-3 lần trong thời gian đi đào tạo).

Trong quá trình đi đào tạo được Công ty chi trả toàn bộ chi phí ăn, ở, đào tạo, đi lại, vé máy bay, chi phí visa, bảo hiểm..

Trong quá trình đi đào tạo vẫn hưởng 100% mức lương và được đóng BHXH tại Việt Nam.

Yêu cầu ứng viên cam kết làm việc cho Công ty ít nhất 5 năm sau thời gian đào tạo tại Nhật.

Chế độ phúc lợi:

Lương cạnh tranh.

Nghỉ 18 ngày phép/ năm

Cung cấp laptop, xe đưa đón từ trung tâm Hải phòng đến VSIP (Hải Phòng).

Cung cấp gói KSK chuyên sâu hàng năm;

Cung cấp gói Bảo hiểm cao cấp.

Cơ hội được đào tạo các khóa đào tạo về Chiến lược, Quản lý..

Được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương khi có bố, mẹ ốm nằm viện từ 7 ngày trở lên.