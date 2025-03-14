Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap)
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Minh Khai, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

■ Vai trò trách nhiệm:
• Quản lý và theo dõi chi tiết số lượng nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm. Kiểm soát tiêu hao các loại nguyên vật liệu sản xuất, đảm bảo đúng định mức quy định.
• Xây dựng và quản lý file tính và thực hiện tính giá thành sản phẩm chi tiết theo từng sản phẩm
• Thực hiện tập hợp, phân bổ chi phí xác định giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế và lập các chứng từ, tài liệu liên quan để ghi nhận sổ sách kế toán đảm bảo tính chính xác và hợp lý
• Tổ chức và tham gia quá trình kiểm kê đánh giá số lượng sản phẩm tồn kho một cách khoa học, làm cơ sở cho việc hạch toán đầy đủ và chính xác
• Làm các báo cáo phân tích giá thành, phối hợp với kế toán tổng hợp để hoàn thiện bảng phân tích và báo cáo tình hình lỗ lãi.
• Đề xuất chính sách cải tiến hệ thống quản lý kế toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

■ Phòng: ACC
■ Vị trí công việc cần bổ sung: Nhân viên Phòng kế toán
■ Số lượng: 1

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy Việt Nam (Vap)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Km 17 quốc lộ 5, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

