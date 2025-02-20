Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bảo Hưng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 40 - 60 Triệu

Thu nhập (Gross): 40 - 60 triệu/ tháng (thoả thuận)

Địa điểm làm việc: Trụ sở chính Công ty - Vòng xuyến Văn Giang, H. Văn Giang, Hưng Yên.

Mục đích chính của công việc:

1. Xây dựng kế hoạch tài chính;

2. Lập kế hoạch, thu xếp vốn, điều phối vốn toàn hệ thống, quản lý cơ cấu vốn, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính;

3. Phân tích và quản trị rủi ro, quản lý hiệu quả chi phí và ngân sách;

4. Đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống quản lý tài chính, mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty và cho cổ đông."

Các công việc chính:

I. Công tác Tài chính: quản trị tài chính, vận hành công tác tài chính, quản trị rủi ro về tài chính: 40%

1. Tham gia hoạch định chiến lược Tài chính trung - dài hạn và quản trị công tác kế hoạch tài chính:

- Tiến hành phân tích toàn diện tình hình tài chính (quy mô và hiệu quả hoạt động đầu tư; cơ cấu nguồn vốn - tài sản; giá phí sử dụng vốn và hiệu quả khai thác tài sản...) nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty

- Phân rã mục tiêu chiến lược thành các mục tiêu tài chính theo từng khối ngành, từng phân kỳ

- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu kế hoạch

2. Tham gia phân tích và quản trị tài chính đối với công tác đầu tư (các Dự án BĐS và hoạt động đầu tư Tài chính):